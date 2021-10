71 milionů do fotovoltaiky. Ministr Brabec schválil první projekty z Modernizačního fondu

08. 10. 2021

Jen dva měsíce uběhly od spuštění prvních výzev z Modernizačního fondu určených na výstavbu fotovoltaických elektráren a 12 úspěšných žadatelů se už může pustit do realizace svých projektů. Jedná se o první schválené dotace z Modernizačního fondu, který sehraje v nadcházejících letech významnou roli v dekarbonizaci ČR.

„Jsem rád, že jsme tak rychle dokázali Modernizační fond rozjet a že peníze k první žadatelům jsou už na cestě. Je to jasný důkaz, že to s revoluční přeměnou energetiky myslíme vážně a že našim podnikatelům poskytneme jasnou a hmatatelnou podporu. Věřím, že do seznamu za první úspěšné žadatele se brzy přidají další z nejrůznějších oborů budoucí české energetiky,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Na aktuálně schválených dvanáct fotovoltaických elektráren dostanou žadatelé celkovou dotaci přes 71 milionů korun. Fotovoltaické panely budou vyrábět udržitelnou energii na různých místech republiky. Mezi úspěšnými žadateli je například jihočeské Zemědělské družstvo Brloh, které chce vybudovat solární elektrárnu, která bude mít 1 850 fotovoltaických panelů. Část z nich umístí na střechách svých objektů, část na svých pozemcích, které nelze zemědělsky využívat a nejsou již součástí zemědělského půdního fondu. Celkové náklady odhaduje na 21 milionů korun, dotace dosáhne více než sedmi milionů korun. Podobná elektrárna vznikne i v Lubech na Klatovsku nebo v Novosedlech na Strakonicku.

Na první rozdělené peníze mohou navázat další projekty Modernizačního fondu. „V současnosti je otevřeno sedm dotačních výzev. Kromě již zmiňovaných malých solárních elektráren do výkonu 1 MWp se podpora týká i velkých fotovoltaických elektráren. Další dvě výzvy podporují přechod tepláren na čistší energii, o peníze je možné žádat i v dalších třech výzvách na modernizaci technologií a zdrojů ve výrobním nebo zpracovatelském průmyslu, a to u malých i velkých projektů,“ shrnuje současnou nabídku Modernizačního fondu ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Celkem je v aktuálních výzvách připraveno 18,3 miliardy korun.

Přehled schválených projektů Schválené projekty z Modernizačního fondu

