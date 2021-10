Obří sumu investic do životního prostředí v nadcházejícím období doplňuje 61 miliardami OPŽP 2021 – 2027

04. 10. 2021

Návrh programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 dnes schválila vláda. Do měst a obcí na zkvalitňování životního prostředí tak poputuje v následujících letech zhruba 61 miliard korun z evropských fondů. Přibližně polovina plánovaných výdajů bude směřovat do snižování emisí skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů energie a adaptace na změnu klimatu. Evropská komise by měla nový OPŽP projednat a schválit začátkem roku 2022.

„Jsme dotační premianti, výzvy z Modernizačního fondu na snižování emisí CO2 jsme spustili v Evropě jako první, výměnu neekologických kotlů na pevná paliva právě rozebíháme z NZÚ, pro nízkopříjmové domácnosti odstartují kotlíkové dotace v krajích ČR začátkem roku 2022, a dnes nám vláda jako prvnímu ministerstvu odsouhlasila podobu nového programového období našeho operačního programu OPŽP 2021-2027. Tentokrát je administrativně ještě jednodušší a designovaný na násobení přínosu projektů pro zlepšení životního prostředí,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. Zhruba 61 miliard z evropských fondů tentokrát v OPŽP zamíří na snižování všech forem znečištění a aktuální problémy jakým je snižování emisí skleníkových plynů, přizpůsobení se změně klimatu, prevenci rizika katastrof a odolnost vůči nim, dostupnou pitnou vodu a udržitelné hospodaření s ní, na podporu energie z obnovitelných zdrojů, přechod k cirkulární ekonomice účinně využívající zdroje; posilování ochrany přírody a zachování biologické rozmanitosti i zelené infrastruktury v městských oblastech. „Jakmile bude program Evropskou komisí schválen, jsme připraveni prakticky okamžitě vyhlásit první výzvy a začít přijímat projekty,“ doplnil ministr Brabec. Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, jehož úřad bude úřad bude stejně jako v předešlých letech nové programové období operačního programu administrovat, doplňuje: „Ještě v průběhu toto týdne zveřejníme draft základních pravidel pro žadatele i hodnotící kritéria, aby zájemci mohli maximálně využít čas do spuštění ostrých výzev a nachystali si své projekty. Jako první chceme otevřít příjem žádostí pro projekty na výstavbu vodovodů a kanalizací, následovat budou dotace na energetické úspory veřejných budov a hospodaření s dešťovou vodou.“

Rozdělení celkové zhruba 61 miliardové alokace OPŽP 2021 – 2027:

Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů - 12,2 mld. korun

Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici - 7,0 mld. korun

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům - 10,2 mld. korun

Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou - 14,1 mld. korun

Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje - 7,1 mld. korun

Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění - 10,6 mld. korun

Poznámka: výše jednotlivých alokací jsou pouze orientační, částky platí pro kurz 26 Kč za 1 euro

Žadatelé a příjemci se v mnoha oblastech mohou těšit na průběžné kontinuální výzvy, kdy budou nastaveny vstupní parametry a dotace tak bude de facto nároková. V nově nastaveném OPŽP tak bude možné v maximální míře využívat jednotkové náklady, paušály, zjednodušené metody vykazování, které proces vyřízení žádosti výrazně urychlí. „Rovněž chceme dát žadatelům a příjemcům daleko větší díl důvěry a soustředit se na podstatu, a tou je realizovaný projekt naplňující indikátory, na jejichž základě byl vybrán k podpoře. Větší důraz budeme klást také na komplexní projekty, což žadatelům umožní řešit více investičních záměrů v rámci jedné žádosti. V praxi to bude fungovat tak, že například u veřejných budov bude možné zkombinovat dotace na zateplení, úpravu vnitřních prostor, osvětlení s podporou na vybudování zelené střechy nebo nádrže na dešťovou vodu, a následně ji využívat třeba na zavlažování,“ uzavírá ředitel Valdman.

